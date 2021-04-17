Дали 72 часа: в России поставили точку в дипскандале с задержанием украинского консула

Задержанному ФСБ в субботу, 17 апреля, в Санкт-Петербурге (Россия) украинскому консулу Александру Сосонюку и позже отпущенному после двух часов задержания, дали 72 часа, чтобы покинуть Россию.

Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте МИД РФ в субботу, 17 апреля.

"Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в сообщении.

При этом в связи со случившемся, в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ. Также в ведомстве уточнили, что Сосонюк был задержан еще в пятницу, 16 апреля.

Напомним, о задержании Сосонюка стало известно в субботу, 17 апреля. Якобы Служба безопасности РФ задержала его из-за того, что консул владел закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В ФСБ добавляют, что подобное якобы "имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине не исключили, что прибывание Сосонюка в России может быть для него опасно.