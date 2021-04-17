Брутальная провокация спецслужб: в МИД Украины заявили об опасности для консула Сосонюка

На данный момент задержанный ФСБ в субботу, 17 апреля, в Санкт-Петербурге (Россия) украинский консул Александр Сосонюк и позже отпущенный после двух часов задержания, находится на территории украинского консульского учреждения.

Об этом в комментарии "Украина 24" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Указанные действия России являются грубой провокацией грубым нарушением всех конвенций. Наш дипломат не мог быть задержан. Это брутальная провокация российскими спецслужбами на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которое мы наблюдаем", - сказал он.

По его словам, больше того, Сосонюк он не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему приписывают российские чиновники.

Енин также вспомнил про случай о нападении с ножом на военнослужащего Госпогранслужбы, который охранял учреждение в Генеральном консульстве как раз таки в Санкт-Петербурге. По этой причине, он высказал мнение о том, что положение Сосонюка на данный момент нельзя считать безопасным. В ближайшее время МИД будет решать вопрос о его возвращении домой.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на сотрудника генерального консульства Украины. Отметим, что нападавший был записан на прием в консульство. Позже появилось видео момента ЧП.