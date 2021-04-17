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Что известно об украинском консуле Сосонюке, задержанном ФСБ в Питере

Что известно об украинском консуле Сосонюке, задержанном ФСБ в Питере
11:35 Сегодня Телеграф

В субботу, 17 апреля, в Санкт-Петербурге (Россия) ФСБ задержала украинского консула Александра Сосонюка. Почти молниеносно на инцидент отреагировали в МИД Украины, где заявили, что не оставят случившееся без ответной реакции. Радует то, что консула ФСБ отпустила буквально через несколько часов после задержания и это несмотря на то, что якобы Сосонюк владел закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

"Телеграф" решил рассказать все, что известно о консуле, хотя о нем можно судить разве что из данных декларации о доходах за 2019 год.

Известно, что Сосонюк прописан в Ровно, но фактически живет в Киеве. Место работы - Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге. Женат на Светлане Сосонюк, у них есть двое сыновей – Александр и Иван. Семья Сосонюка имеет две квартиры – в Киеве и в Ровно.  Также он арендует квартиру в России. Сам Сосонюк ездит на Ford (находится в его собственности), а его супруга – на Nissan QASHQAI (находится в ее собственности). Наличными Сосонюк также задекларировал 150 тысяч долларов. Размер зарплаты за 2019 год Сосонюка составил 1,48 миллиона гривен.

В соцсетях Сосонюк особо не фигурирует. На его странице в Facebook лишь указано, что он работает в Министерстве иностранных дел. Последняя публикация на странице датирована 2013 годом.

Задержание Сосонюка

Как сообщал "Телеграф", ранее на Херсонщине украинские пограничники задержали двух пограничников ФСБ РФ.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Санкт-Петербург, МИД Украины, Задержания, Консулы, Александр Сосонюк.
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