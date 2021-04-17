В России задержали украинского консула: в чем его обвиняют

ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины из-за того, что он владел закрытой информацией из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Об этом сообщает ФСБ.

"…. задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - пишет издание со ссылкой на данные Центра общественных связей.

В ФСБ добавляют, что подобное "якобы имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

Отметим, что дипломаты являются неприкосновенными в стране, где работают. В то же время, исход из положений Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что тот или иной дипломат является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Отметим, что в украинском МИД информацию о задержании пока не подтвердили.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Херсонщине украинские пограничники задержали двух пограничников ФСБ РФ.