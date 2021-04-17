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Подпели Байдену: у Путина обозлились на Польшу из-за США

Подпели Байдену: у Путина обозлились на Польшу из-за США
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф

Российская сторона высказала свое мнение по поводу решения Варшавы выслать трех кремлевских дипломатов с территории Польского государства. Москва обвинила европейскую страну в слишком очевидном подыгрывании американскому президенту.

 Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Акцент на "польском вопросе" был сделан во время высказывания позиции Кремля по очередному пакету антироссийских санкций, которые Вашингтон принял в последнее время.

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве "подпели" Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - уточнили в российском ведомстве.

Отметим, польская сторона заявила о полной консолидации в Белым домом по вопросу введения ограничений в отношении Москвы.

Напомним, политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли дал "Телеграфу"свой прогноз на дальнейшее развитие событий в отношениях Владимира Путина и Джо Байдена.  Состоится ли их встреча?

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Польша, Дипломаты, МИД РФ.
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