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Россия угрожает войной: Берлин может передать Киеву оружие для защиты в море

Россия угрожает войной: Берлин может передать Киеву оружие для защиты в море
Обновлено 13:51 Сегодня Телеграф

Украина официально обратилась к ФРГ с просьбой предоставить вооружение для обороны своих берегов от российской агрессии. Однако, не все люди в правительстве Германии хотят идти на встречу Киеву.

Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Киев просил передать ему боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин. Кроме того, Украину интересуют списанные немецкие корветы.

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Свою просьбу Украина объяснила тем, Россия может начать вторжение в Украину со стороны Черного моря.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, воспринял подобную просьбу в штыки. А вот министр обороны Аннеґрет Крамп-Карренбауэр и председатель комитета Бундестага по иностранным делам, Норберт Реттген поддержали идею Киева. По словам Реттгена, "Россия угрожает войной".

Напомним, Россия закрыла часть акватории Черного моря для иностранных кораблей сроком на погода.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,009

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Германия, ФРГ, Поставки вооружений.
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