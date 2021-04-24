Россия на полгода закрывает часть акватории Черного моря для иностранных кораблей: есть важный нюанс

Российская Федерация решила полностью остановить пропуск кораблей других государств в нескольких районах Черного моря. Мораторий будет введен на полгода и охватит сектора рядом с берегами оккупированного Крыма.

Об этом пишет российское издание kommersant со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

Ограничения вступят в силу в субботу, 24 апреля, в 21.00. Официальный повод - учения российского флота. Под запрет попадут участок акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участок у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участок около западного края полуострова.

Отметим, официально Россия начала отвод войск и техники в оккупированном Крыму и от границы с Украиной. Это подают как завершение масштабных учений. "Телеграф" уже напоминал, что в начале августа 2014 года Кремль также рапортовал о завершении учений у границы с Украиной. А потом были артиллерийские обстрелы через границу и армия РФ под Иловайском и сопутствующие этому события.