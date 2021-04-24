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Россия на полгода закрывает часть акватории Черного моря для иностранных кораблей: есть важный нюанс

Россия на полгода закрывает часть акватории Черного моря для иностранных кораблей: есть важный нюанс
12:15 Сегодня Телеграф

Российская Федерация решила полностью остановить пропуск кораблей других государств в нескольких районах Черного моря. Мораторий будет введен на полгода и охватит сектора рядом с берегами оккупированного Крыма.

Об этом пишет российское издание kommersant со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

Ограничения вступят в силу в субботу, 24 апреля, в 21.00. Официальный повод - учения российского флота. Под запрет попадут участок акватории вдоль побережья Крыма между Севастополем и Гурзуфом, участок у берегов Керченского полуострова в районе мыса Опук и участок около западного края полуострова.

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Отметим, официально Россия начала отвод войск и техники в оккупированном Крыму и от границы с Украиной. Это подают как завершение масштабных учений. "Телеграф" уже напоминал, что в начале августа 2014 года Кремль также рапортовал о завершении учений у границы с Украиной. А потом были артиллерийские обстрелы через границу и армия РФ под Иловайском и сопутствующие этому события.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Россия, Крым, Черное море, проход кораблей.
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