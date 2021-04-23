Сотни вертолетов и бомбардировщиков: росСМИ показали видео, как войска РФ возвращаются с украинских границ

Российский "Первый канал" опубликовал видео того, как их военные завершили "учения" на границе с Украиной. В сюжете показаны кадры, как российские армейцы грузят вооружение и тяжелую технику, которая якобы отправится в разные уголки РФ.

Отметим, что росСМИ преподносят отвод техники как нечто грандиозное, уверяя, что "миссию военные выполнили на все сто" и показывая сворачивание операции под торжественный гимн.

Ракетный крейсер "Москва", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" и десятки других военных кораблей уже взяли курс Ставрополье и Кубань. Также россияне говорят, что отправляют бронетехнику с аэродромов, кораблями и железнодорожными составами. От границы с Украиной уже увезли около 10 000 военных, в том числе подразделения войск химзащиты.

РосСМИ информирует: дескать, в "учениях" возле Украины были задействованы 60 кораблей и судов обеспечения, около 200 вертолетов, истребителей, бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов.

Напомним, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу заподозрили в том, что военная техника может остаться на границе с Украиной в Воронежской области.