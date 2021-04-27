Россия составляет список "недружественных стран": в СМИ узнали, кто может в него попасть

В России показали предполагаемый список "недружественных стран".

По данным источников российского издания "Известия", в него могут попасть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония.

Помимо того не исключается внесение в него и Великобритании, Канады, Украины и Австралии.

Издание отмечает, что список еще не согласован, также не совсем понятно, какие именно ограничения будут введены для обладателей подобного "титула".

Предполагается, что граждане РФ более не смогут быть наняты на работу в дипломатические миссии этих стран. Вместе с тем, допускается, что этот статус будет временным.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал уточнять попадет ли в "черный список" Украина, сославшись на то, что этим вопросом занимаются в МИД РФ.

Отметим, что списки "недружественных стран" были показаны на федеральном канале "Россия 1". В одном из вариантов, в нем 10 вышеуказанных стран, в другом - место Канады и Австралии занимает Грузия.

Яка гарна в нас компанія. Прямо гордість за країну бере pic.twitter.com/jrxe9XaHhd — Денис Казанський (@den_kazansky) April 27, 2021

Как сообщалось ранее, представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в списке точно будут США.