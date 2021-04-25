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"Естественно, в списке фигурируют США": у Лаврова решили записать всех недругов России

"Естественно, в списке фигурируют США": у Лаврова решили записать всех недругов России
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В России решили создать список "недружественных стран", в число которых конечно же попали США. 

Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Она указала, что согласно указу, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным, "недружественным" странам будут запрещено набирать сотрудников для своих дипломатических миссий среди российских граждан. 

В настоящее время список находится на стадии формирования, а потому полный перечень стран станет известным после того, как появится соответствующее распоряжение правительства. 

"Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США ... Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США" , - сказала Захарова.

При этом она указала, что список не является агрессивными действиями РФ, а ее "ответом" на "недружественные акции со стороны тех, кому Россия не дает покоя". 

Как сообщалось ранее, посольство России в Беларуси отреагировало на высылку российских дипломатов из Балтийских стран использовав оскорбительный тег

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, Мария Захарова.
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