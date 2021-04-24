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Массовая высылка дипломатов: путинские послы отличились нецензурщиной

Массовая высылка дипломатов: путинские послы отличились нецензурщиной
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф

Посольство России в Беларуси отреагировало на высылку российских дипломатов из Балтийских стран использовав оскорбительный тег. 

Сообщение было обнародовано в ответ на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что его страна вместе с Латвией и Эстонией выражают поддержку и солидарность чешским коллегам, которые пошли на аналогичные меры после установления причастности агентов ГРУ к взрывам на оружейном складе близ Праги в 2014 году. 

Посольство РФ в Минске ретвитнуло сообщение Ландсбергиса, сопроводив его тегом "#smalldickenergy", что дословно переводится, как "энергия маленького члена". Это выражение на сленге обозначает попытки кого-либо, кто ничего из себя не представляет, вести себя вызывающе и самоуверенно. 

Впрочем, немногим позже этот твитт был удален, чем не преминули воспользоваться пользователи сети. 

 Как сообщалось ранее, российский карикатурист Сергей Елкин высмеял массовую высылку дипломатов из России, США, Европы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Эстония, Россия, Чехия, Литва, Латвия.
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