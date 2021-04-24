Массовая высылка дипломатов: путинские послы отличились нецензурщиной

Посольство России в Беларуси отреагировало на высылку российских дипломатов из Балтийских стран использовав оскорбительный тег.

Сообщение было обнародовано в ответ на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о том, что его страна вместе с Латвией и Эстонией выражают поддержку и солидарность чешским коллегам, которые пошли на аналогичные меры после установления причастности агентов ГРУ к взрывам на оружейном складе близ Праги в 2014 году.

Посольство РФ в Минске ретвитнуло сообщение Ландсбергиса, сопроводив его тегом "#smalldickenergy", что дословно переводится, как "энергия маленького члена". Это выражение на сленге обозначает попытки кого-либо, кто ничего из себя не представляет, вести себя вызывающе и самоуверенно.

Впрочем, немногим позже этот твитт был удален, чем не преминули воспользоваться пользователи сети.

Как сообщалось ранее, российский карикатурист Сергей Елкин высмеял массовую высылку дипломатов из России, США, Европы.