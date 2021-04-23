Страны Балтии высылают российских дипломатов: Москва готовит ответ

Страны Балтии поддержали решение Чехии относительно высылки российских дипломатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в пятницу, 23 апреля.

Пресс-служба МИД Латвии объявила о решении выслать одного дипломата РФ, не только в знак солидарности с Чехией, но и после оценки его деятельности в стране.

МИД Литвы расценило деятельность двух сотрудников диппредставительств России в Вильнюсе, как "несовместимую с их дипломатическим статусом" и дала им семь дней на то, чтобы покинуть страну.

В МИД Эстонии тоже высказались в поддержку Чехии и объявили о выдворении одного дипломата.

"Сегодня Эстония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией после взрыва в 2014 году во Врбетице. Такая деятельность России нарушает международное право, подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемой", - говорится в сообщении МИД Эстонии.

В ответ на это Москва заявила о принятии зеркальных мер.

"Дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут начать прикидывать, кому из них придется покинуть Москву", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщалось ранее, решение о высылке российских дипломатов из Чехии поддержала соседняя Словакия. До этого российских дипломатов выслали США и Польша.