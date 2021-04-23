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Страны Балтии высылают российских дипломатов: Москва готовит ответ

Страны Балтии высылают российских дипломатов: Москва готовит ответ
15:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Страны Балтии поддержали решение Чехии относительно высылки российских дипломатов

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в пятницу, 23 апреля. 

Пресс-служба МИД Латвии объявила о решении выслать одного дипломата РФ, не только в знак солидарности с Чехией, но и после оценки его деятельности в стране. 

МИД Литвы расценило деятельность двух сотрудников диппредставительств России в Вильнюсе, как "несовместимую с их дипломатическим статусом" и дала им семь дней на то, чтобы покинуть страну. 

В МИД Эстонии тоже высказались в поддержку Чехии и объявили о выдворении одного дипломата. 

"Сегодня Эстония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией после взрыва в 2014 году во Врбетице. Такая деятельность России нарушает международное право, подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемой", - говорится в сообщении МИД Эстонии. 

В ответ на это Москва заявила о принятии зеркальных мер. 

"Дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут начать прикидывать, кому из них придется покинуть Москву", - говорится в сообщении МИД РФ. 

Как сообщалось ранее, решение о высылке российских дипломатов из Чехии поддержала соседняя Словакия. До этого российских дипломатов выслали США и Польша

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 281

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Эстония, Россия, Чехия, Литва, Латвия.
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