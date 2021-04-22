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Парад персон нон грата: путинских дипломатов массово высылают из разных стран

Парад персон нон грата: путинских дипломатов массово высылают из разных стран
19:57 Сегодня Телеграф

Три страны Европы –  Словакия, Чехия и Польша, а также США приняли решение выслать российских дипломатов из своих стран.

"Телеграф" разбирался, что этому предшествовало.

США

После звонка президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину  (состоялся 13 апреля. - Авт.), где обсуждалась тема Украины в том числе, уже 15 апреля Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. В нем также шла речь о высылке 10 российских дипломатов из США. После этого в России заговорили о готовящемся "решительном отпоре" и с "ответкой" не стали медлить, и 16 апреля объявили о высылке из страны 10 американских дипломатов.

Польша

15 апреля стало известно, что Польша объявила персонами нон грата трех российских дипломатов на фоне новых американских санкций и заявлений Вашингтона о том, что США будут защищать национальные интересы и отвечать на враждебные действия России. Как пишет польское издание Wyborcza, Польша выслала дипломатов в знак солидарности с решениями администрации Байдена.

Чехия

Причиной высылки российских дипломатов стал взрыв на заводе во Врбетице, который произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы. Как выяснила чешская полиция, к нему оказались причастны сотрудники ГРУ Руслан Баширов и Александр Петров, которых объявили в Чехии в розыск и выслали 18 российских дипломатов. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон грата 20 дипломатов Чехии. После этого, Прага выдвинула ультиматум из-за высылки своих дипломатов. В частности, чехи потребовали вернуть в страну 20 своих дипломатических представителей. Решение Кремль должен был принять до 13.00 четверга, 22 апреля. Но связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, Чехия приняла решение сократить штат посольства РФ в Праге. Как заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, власти Чехии распорядились, что страну должны покинуть 63 сотрудника российского посольства. В Кремле ультиматум Чехии назвали "перфомансом".

Словакия

В четверг, 22 апреля, стало известно, что и власти Словакии приняли решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. Об этом заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер.

"Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", - сказал он. Как пишет Aktuality, это решение стало неким ответом на просьбу Праги к государствам - членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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США, Польша, Россия, Чехия, Словакия, Дипломаты, высылки.
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