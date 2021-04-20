Работали не сами: стало известно о подмоге для Петрова и Боширова из России в чешском теракте

К взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в Чехии в 2014 году были причастны как минимум четверо работников российских спецслужб – еще двое помимо ГРУшников Руслана Баширова и Александра Петрова.

Об этом пишет чешское издание Seznam Zprávy.

Дело в том, что и Баширов и Петров, которые ранее "засветились" в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, не имеют представления о взрывчатых веществах именно по этому им в подмогу из РФ были присланы в Чехию еще двое представителей российских спецслужб. Они входили в состав российского элитного подразделения ГРУ, известного под номером 29155.

При этом в чешской Генпрокуратуре пока никак не комментируют эту информацию. По данным издания, одним из членов группы в Врбетице был россиянин Сергей Федотов, который специализируется на яде и взрывчатке.

Также в Врбетице "засветился" и некий "Калинин". Именно он координировал всю операцию. После того, как присланные "казачки" настроили взрывную систему, группа спецназовцев покинула Чехию.

Известно, что и Петров и Баширов, прибыли в Чехию 13 октября 2014 года, а покинули страну 16 октября, вылетев в Россию через Австрию.

Напомним, взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.

Как сообщал "Телеграф", на фоне розыска Боширова и Петрова из-за теракта, Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы Кремля. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон-грата 20 дипломатов Чехии.