Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии

18 российских дипломатов, которых Чехия решила выслать из страны, покинули территорию государства.

Соответствующее фото опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как представители российского МИД в Чехии стоят в аэропорту в очереди на регистрацию на самолет.

Чехию покинули высланные властями страны 18 сотрудников посольства России:https://t.co/wYEWnRhuyp



© AP Photo/Petr David Josek pic.twitter.com/NVONOdX2pb — ТАСС (@tass_agency) April 19, 2021

В сети начали бурно обсуждать отлет российского дипломатического представительства из Чехии.

"Российским дипломатам в Чехии указали на дверь. Нехай щастить. Або N€khYй шастать. В посольстве осталось пятеро работников. Три охранника и две уборщицы", - написал блогер Сергей Наумович, отметив, что "получил удовольствие от просмотра", поскольку "во-первых, это красиво".

Российским дипломатам в Чехии указали на дверь. Нехай щастить. Або N€khYй шастать. В посольстве осталось пятеро работников. Три охранника и две уборщицы.



Российские дипломаты и их семьи в Праге сегодня (см. фото). Получил удовольствие от просмотра. Во-первых, это красиво))) pic.twitter.com/cvYOHmzzll — Сергей Наумович (@sergonaumovich) April 19, 2021

Другие пользователи пожелали дипломатам счастливого пути, подписав фото ставшей уже нарицательной фразой про чемодан и Россию, но на свой манер: "Чемодан - Панель Самсунг - Россия...".

Третья часть пользователей решила не сдерживать эмоций.

"Нажитая честным трудом микроволновка", "Интересно, сп*жженные полотенца с отелей и замотанные в них вазоны с унитазами будут выпадать с самолета?))))", "А могли пинками", - не унимаются в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на высылку российских дипломатов из Чехии, Москва ответила объявлением персонами нон-грата 20 дипломатов Чехии.