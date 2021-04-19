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Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии
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Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии

Во-первых, это красиво: в сети обсуждают фото высылки российских дипломатов из Чехии
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф

18 российских дипломатов, которых Чехия решила выслать из страны, покинули территорию государства.

Соответствующее фото опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как представители российского МИД в Чехии стоят в аэропорту в очереди на регистрацию на самолет.

В сети начали бурно обсуждать отлет российского дипломатического представительства из Чехии.

"Российским дипломатам в Чехии указали на дверь. Нехай щастить. Або N€khYй шастать. В посольстве осталось пятеро работников. Три охранника и две уборщицы", - написал блогер Сергей Наумович, отметив, что "получил удовольствие от просмотра", поскольку "во-первых, это красиво".

Другие пользователи пожелали дипломатам счастливого пути, подписав фото ставшей уже нарицательной фразой про чемодан и Россию, но на свой манер: "Чемодан - Панель Самсунг - Россия...".

Третья часть пользователей решила не сдерживать эмоций.

Из Чехии выслали дипломатов РФ

"Нажитая честным трудом микроволновка", "Интересно, сп*жженные полотенца с отелей и замотанные в них вазоны с унитазами будут выпадать с самолета?))))", "А могли пинками", - не унимаются в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на высылку российских дипломатов из Чехии, Москва ответила объявлением персонами нон-грата 20 дипломатов Чехии.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 371

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