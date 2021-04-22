Чехия приняла жесткое решение по оставшимся в стране российским дипломатам

В связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, ранее объявленных Кремлем персонами нон-грата, Чехия сокращает штата посольства РФ в Праге до аналогичного чешскому в Москве.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

"Российская Федерация не дала ответа до полудня (13.00 по московскому времени, Авт.). Мы ограничиваем число дипломатов в посольстве России до уровня представительства в нашем посольстве в Москве", - подчеркнул он.

Отметим, что по требованию чешской стороны, учитывая, что сейчас в Чехии находятся 27 российских дипломатов, работать останутся только 5 человек. В Москву отправят и технических работников.

В Кремле ультиматум Чехии назвали "перформансом".

"Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить такой вот перформанс", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Говорит Москва".

Также РИА Новости опубликовали видео прибытия посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньки в российский МИД.

Как сообщал "Телеграф", взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы. Как оказалось, к нему причастны сотрудники ГРУ Руслан Баширов и Александр Петров, которых объявили в Чехии в розыск и выслали 18 российских дипломатов.