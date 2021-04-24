Скандал с высылкой путинских дипломатов попал на меткую карикатуру

Российский карикатурист Сергей Елкин высмеял массовую высылку дипломатов из России, США, Европы.

Ею он поделился в своем Telegram-канале.

Так, на карикатуре изображен салон самолета, в котором сидят персоны нон-грата. Перед ними стоит стюардесса, и обращаясь к высланным дипломатам просит отключить их "шпионские рации".

Отметим, что Россия и Запад за одну неделю взаимно выслали 140 дипломатов. Интересно, что такого прецедента не было даже перед Второй мировой войной. К примеру, во время "холодной войны" в 1986 году в ответ на высылку пяти американских дипломатов, администрация Рональда Рейгана выставила из США 55 советских.

Как сообщал "Телеграф", ранее страны Балтии поддержали решение Чехии относительно высылки российских дипломатов.