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"Привыкли все получать на дурняк": появились нерадостные новости об участии Украины в саммите НАТО

"Привыкли все получать на дурняк": появились нерадостные новости об участии Украины в саммите НАТО
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Украину не пригласили на саммит НАТО, который должен состояться 14 июня. 

Как сообщил журналист Игорь Соловей, такое решение было принято послами Альянса во время последнего заседания. 

Он объяснил это тем, что для того, чтобы получить подобное приглашение необходимо ежедневно работать с руководством НАТО и послами стран-участников. Украина такую работу не проводила, поскольку власти за почти два года так и не назначили своего посла при Альянсе.

"Поэтому имеем то, на что заслужили. Привыкли все получать на халяву", - написал он. 

Сообщение об этом опубликовано после визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Украину

Сам госсекретарь США назвал свою поездку "продуктивной"

О том, как после его визита будут обстоять дела на Донбассе и за столами переговоров, читайте в материале "Телеграф": Новый виток обострения очень вероятен: озвучены прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, НАТО, Игорь Соловей.
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