Блинкен сделал оптимистичное заявление после визита в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен позитивно оценил итоги своего визита в Киев в четверг, 6 мая.

Об этом сам Блинкен написал в своем аккаунте в Twitter в пятницу ночью, после вылета из Украины.

"Продуктивное времяпровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и всеми теми, с кем я встречался", - написал американский дипломат.

Он также подчеркнул, что "Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессиии в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины".

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9