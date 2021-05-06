Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая в Киеве провел ряд встреч с руководством Украины. Главные заявления дня можно прочитать здесь. Итоги визита главы внешнеполитического ведомства США в Украину проанализировал для "Телеграфа" профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"Визит Блинкена был важен и в смысловом, и в символическом смысле, — отмечает Алексей Гарань. - Как и прогнозировалось, много внимания было уделено вопросам безопасности - взаимодействия США с Украиной в отстаивании нашей территориальной целостности, нарушенной государством-агрессором - Россией. И Блинкен, и Зеленский открыто заявили, что угрозы сохраняются, несмотря на заявления РФ об отводе войск от наших границ. Это важно, в том числе, в контексте готовящейся встречи Байдена и Путина".

По словам профессора, Путин пытается создать дымовую завесу, делает вид, что идет на уступки. Но США понимают, что происходит.

"Важно, что Блинкен возложил цветы к Стене Героев, павших в российско-украинской войне. Это тоже символ. Как символична и встреча госсекретаря США с Епифанием, предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ). Символично и то, что Блинкену передали совместное письмо бывших узников Кремля, которые напомнили об украинцах, продолжающих пребывать в российском плену. Зеленский говорил о том, что Украина рассчитывает на поднятие на июньском саммите НАТО вопроса о ПДЧ - и о том, как нам двигаться в направлении евроатлантической интеграции. Мы понимаем, что на предстоящем саммите Украина вряд ли получит ПДЧ. Но тут важно, чтобы вопрос вообще сдвинулся с мертвой точки. Кстати, в 2008 году я был в составе группы украинцев, которые встречались с Байденом - тогда вице-президентом. И тогда я говорил о важности предоставления Украине ПДЧ. К сожалению, тема осталась актуальной до сих пор", - подчеркивает Алексей Гарань.

Он также обращает внимание, что в рамках вопросов безопасности Зеленский вспомнил о ситуации в Черном и Азовском морях, куда россияне согнали множество своих военных кораблей.

"Было откровенно сказано, что мы сами не в состоянии обеспечить эту безопасность. Рассчитываем на помощь США, Британии, других союзников. Какую именно, думаю, обсуждали за закрытыми дверями, - говорит Алексей Гарань. - В этом же ракурсе важно участие США в Крымской платформе, презентация которой намечена на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Зеленский пригласил президента или вице-президента США в эти дни посетить Украину. Не факт, что прибудет именно Байден, но кто-то из высокопоставленных представителей американской администрации, думаю, будет".

Еще важный момент - публично прозвучало, что США и Украина занимают совместную позицию по Северному потоку-2. А именно – что этот российский геополитический проект не должен быть воплощен в жизнь.

"Для Байдена важно восстановить отношения с ЕС, которые были частично испорчены во времена президентства Трампа. При этом известно, что часть стран ЕС, прежде всего Германия и Франция, рассматривают Северный поток-2 как чисто коммерческий проект. И тут важно было понять, удастся ли Путину сыграть на этом. Он отводит войска от границ с Украиной, а в обмен, мол, пусть США снимают санкци с СП-2. Видим, что Байден не собирается идти на это", - отмечает профессор.

И, конечно, во время встреч обсуждались внутренние реформы в Украине.

"Зеленскому, безусловно, хотелось представить ситуацию в позитивном свете. А Блинкен как раз отметил проблемы, в том числе - нарушение прозрачности корпоративного управления "Нафтогаза", что произошло накануне его визита, - говорит Алексей Гарань. - Ну и такой момент. Были спекуляции, будет ли за столом переговоров глава Офиса президента Андрей Ермак. Мы видим, что он остается среди переговорщиков. Несмотря на критику относительно негативной роли Ермака в целом ряде процессов, в том числе в деле вагнеровцев, в попытке парафировать создание консультативного совета с боевиками (которые были названы "полномочными представителями" ОРДЛО) год назад, - он остается человеком, которому Зеленский доверяет".

О важности визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину "Телеграфу" рассказали глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос, а также политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко высказал "Телеграфу" мнение, почему Украине не стоит ждать чуда от визита Блинкена в Киев и от европейского турне Байдена.

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука высказал "Телеграфу" надежду, что американские гости "вправят мозги" украинским властям.