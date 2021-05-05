Дорогой гость на пороге: почему визит Блинкена в Киев - важнейшее событие для внешней политики Украины

Визит в Киев 5-6 мая госсекретаря США Энтони Блинкена станет для Украины на внешней арене, пожалуй, главным событием этой весны. Такое мнение высказал "Телеграфу" политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

"Во время визита Блинкена будут обсуждаться вопросы военного, экономического и политического сотрудничества. Речь идет не только о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, но также о предоставлении нового транша от МВФ, в котором США имеют большое влияние", – подчеркивает Максим Яли.

С траншем, кстати, могут возникнуть новые осложнения, учитывая наступление властей на корпоративное управление в госкомпаниях. Но в первую очередь во время визита Блинкена будет поднят вопрос военной помощи и путей урегулирования конфликта на Донбассе, считает политолог.

Он также напоминает, что сейчас на полную идет подготовка саммита президентов США Байдена и РФ Путина, предположительно в июне-июле.

"И согласование украинских позиций с США крайне важно, чтобы в итоге нас не поставили перед фактом, – подчеркивает Максим Яли. – Пока не пройдет встреча лидеров США и РФ – угроза, как минимум, дестабилизации ситуации на фронте остается достаточно высокой, несмотря на частичный отвод российских войск от наших границ. Поэтому в ближайшие месяц-два этот вопрос на внешней арене будет для нас ключевым".

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что на самом деле делает российская армия у границ Украины.

О важности визита госсекретаря США в Украину "Телеграфу" рассказал глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос.

В американских СМИ визит Блинкена связывают с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.