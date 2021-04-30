В Украину едет ревизор: названы даты визита Госсекретаря США в Киев

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен намерен посетить Киев 5-6 мая.

Об этом говорится в анонсе на сайте МИД Украины.

Отмечается, что 6 мая Блинкен встретится с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

"Главы украинской и американской дипломатии предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций", - сказано в сообщении.

В МИД также назвали визит Блинкена свидетельством крепкого партнерства между Украиной и США в сфере проведения внутренних реформ и противодействии российской агрессии.

Ранее Кулеба сообщал, что безопасность станет одной главных тем обсуждения во время визита Блинкена.

В американских СМИ визит Блинкена связывают с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.