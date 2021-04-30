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В Украину едет ревизор: названы даты визита Госсекретаря США в Киев

В Украину едет ревизор: названы даты визита Госсекретаря США в Киев
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен намерен посетить Киев 5-6 мая. 

Об этом говорится в анонсе на сайте МИД Украины

Отмечается, что 6 мая Блинкен встретится с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой. 

"Главы украинской и американской дипломатии предметно обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций", - сказано в сообщении. 

В МИД также назвали визит Блинкена свидетельством крепкого партнерства между Украиной и США в сфере проведения внутренних реформ и противодействии российской агрессии. 

Ранее Кулеба сообщал, что безопасность станет одной главных тем обсуждения во время визита Блинкена

В американских СМИ визит Блинкена связывают с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, МИД, Госдеп США, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен.
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