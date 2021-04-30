В Украину собрался госсекретарь США: Кулеба назвал цели визита

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Украину на следующей неделе для обсуждения вопроса безопасности.

Об этом 30 апреля он сообщил в интервью.

По его словам, на украинской границе стянуто больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда РФ "фактически вторглась", на территорию Украины.

Он не уверен, что отступление ВС РФ от границ гарантирует полную безопасность украинцам, и что планы президента РФ Владимира Путина невозможно спрогнозировать.

В свою очередь глава Украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал безопасность одной из главных тем для визита госсекретаря США.

Об этом он сообщил в интервью 30 апреля для "Радио Свободы".

По его словам, помимо безопасности будут обсуждаться вопросы помощи США в реформах в Украине, экономики, а именно в энергетической сферы.

Кулеба также отметил, что за все время отношений США с Украиной за такое короткое время никогда не происходило так много "контактов на всех уровнях".

Напомним, что Блинкен есть сторонником предоставления летального вооружения для Украины.