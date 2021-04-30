Напряженность между Россией и США растет: американцев призвали возвращаться домой из РФ

Посольство США в России обратилось к своим гражданам, находящимся в РФ, вернуться в Соединенные штаты в случае окончания визы до 15 июня.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в РФ.

"Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня крайнего срока, установленного правительством России, - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве добавили, если граждане США захотят остаться в России позже этого срока, то необходимо обратиться в местное отделение МВД, чтобы оформить необходимые документы.

Американское посольство также отмечает, что не может ответить на какие-либо конкретные вопросы о российских визах, поскольку этот процесс находится в ведении правительства РФ.

Кроме того, посольство США в России с 12 мая прекращает выдавать все визы, кроме дипломатических.

Отметим, что указанные меры связаны с тем, что российское правительство с 23 апреля намерено запретить представительству США в России нанимать иностранцев на любые должности в любом качестве.

Как сообщал "Телеграф", отношения между США и Россией стали обостряться после звонка президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину (состоялся 13 апреля. - Авт.), где обсуждалась тема Украины в том числе, уже 15 апреля Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. В нем также шла речь о высылке 10 российских дипломатов из США. После этого в России заговорили о готовящемся "решительном отпоре" и с "ответкой" не стали медлить, и 16 апреля объявили о высылке из страны 10 американских дипломатов.