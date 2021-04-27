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Байден отправляет в Украину своего главного дипломата: что известно о визите Блинкена

Байден отправляет в Украину своего главного дипломата: что известно о визите Блинкена
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф

Администрация президента США Джо Байдена планирует отправить госсекретаря Энтони Блинкена с визитом в Украину в следующем месяце.

Об этом, сообщает CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

"Визит может ослабить беспокойство европейской страны по поводу возможной встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина этим летом сразу после встреч (в июне 2021г – ред.) президента США с "Большой семеркой" (G7) и союзниками по НАТО. "Тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата за несколько недель до потенциального саммита, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника", - говорится в заметке.

Источник телеканала в правительстве Украины также сообщил, что визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и украинского президента Владимира Зеленского, пока президент США будет в Европе этим летом.

Как сообщал "Телеграф", Блинкен является сторонником предоставления Украине летального вооружения.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, США, Визит, Госдеп, Энтони Блинкен.
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