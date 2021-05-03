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"Игра мышц" РФ: госсекретарь США рассказал, что на самом деле происходит на границе Украины

"Игра мышц" РФ: госсекретарь США рассказал, что на самом деле происходит на границе Украины
18:26 Сегодня Телеграф

Америка заявила о том, что внимательно следит за процессом отвода российской техники и военных от украинских границ. 

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBS.

По его словам, происходящее на российско-украинской границе - не что иное, как "игра мышц" РФ, так как российский президент Владимир Путин действительно сосредоточил рядом с нами мощную армию из 100 000 военнослужащих.

По словам Блинкена, это больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда собственно и произошло вторжение РФ на Донбасс.

В США говорят, что Россия в самом деле отводит технику и военных от границ, что фактически означает отступление страны-агрессора. 

"Начиная с этого момента, мы очень, очень внимательно за этим следим", - заявил госсекретарь США, который намерен прилететь в Украину уже на этой неделе.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что переброска российских кораблей из Каспийского моря в Азовское является беспрецедентно большой угрозой.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

США, Госсекретарь США, Энтони Блинкен, Угроза РФ.
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