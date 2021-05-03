Угроза беспрецедентно большая: Кулеба высказался о ситуации в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что переброска российских кораблей из Каспийского моря в Азовское является беспрецедентно большой угрозой.

Об этом он высказался в интервью Радио Свобода, опубликованном 1 мая.

Как известно, Министерство обороны Российской Федерации проводило "военные учения" в Крыму, сопровождаемые переброской значительных сил к границам с Украиной, что добавило напряженности в международные отношения.

По словам российского руководства, все военные подразделения, принимавшие участие в учениях, были отведены в места их постоянного размещения.

Дмитрий Кулеба уверен, что видимость отвода российских войск не должна давать нам повода для расслабления, поскольку невозможно предугадать, какие планы имеет президент России Владимир Путин.

Министр иностранных дел Кулеба цитирует слова экспертов из Пентагона, которые говорят, что Россия отвела только личный состав, техника же вся осталась в новых военных лагерях.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр Кулеба выразил обеспокоенность мягким отношением союзников к выдаче Россией паспортов для жителей оккупированного Донбасса.