Главный дипломат Байдена уже в Украине: первые детали (видео)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ночь на четверг, 6 мая, прибыл в Киев.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

"Прибыл в Киев со стремлением усилить украинско-американское партнерство. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России и подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточения внимания на них с нашими украинскими партнерами", – написал Блинкен.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021