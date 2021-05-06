Главный дипломат Байдена уже в Украине: первые детали (видео)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ночь на четверг, 6 мая, прибыл в Киев.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

"Прибыл в Киев со стремлением усилить украинско-американское партнерство. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России и подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточения внимания на них с нашими украинскими партнерами", – написал Блинкен.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021

Как уточняет агентство "Интерфакс-Украина", его самолет приземлился в Международном аэропорту "Борисполь" около 00.20 по Киевскому времени.

Видео следования кортежа главного дипломата США из аэропорта в Киев опубликовал YouTube-канал украинского журналиста Андрея Павловского:

"Автомобили полиции перекрывают все полосы, чтобы кортеж нельзя было обогнать. На самом въезде в столицу полиция отсекла обычные автомобили от кортежа, который направился в сторону центра столицы", - говорится в сопровождающем видео тексте.

Согласно опубликованной на сайте Госдепа США повестке, у Блинкена в Киеве запланировано довольно много мероприятий:

Так, в четверг в 9:20 по Киевскому времени Блинкен встречается с депутатами Верховной Рады.

В 9:40 он встречается с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В 10:10 госсекретарь США участвует в возложении цветов в память о конфликте на Донбассе с Кулебой и митрополитом ПЦУ Епифанием.

В 10:20 Блинкен посещает Михайловский монастырь с митрополитом Епифанием.

В 10:45 госсекретарь США встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 11:55 ожидается совместная пресс-конференция Блинкена и Зеленского.

В 12:30 госсекретарь США встречается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В 15:25 Блинкен участвует в онлайн-"круглом столе" по реформам и борьбе с коррупцией.

В 16:15 госсекретарь участвует в онлайн-встрече посольства США в Киеве.

Как сообщалось, украинский генерал оценил роль Блинкена в решении вопроса конфликта на востоке Украины.