Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник
Ахметов открестился от создания "Партии регионов 2.0", но ею занялся его близкий соратник
Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине
Лицом к лицу: накануне визита Блинкена в Киев Байден заговорил о Путине
Заморозки и потепление до 20 градусов: синоптики дали прогноз в Украине на середину недели
Заморозки и потепление до 20 градусов: синоптики дали прогноз в Украине на середину недели

Ревизор в Украине: как приезд госсекретаря США может отразиться на вопросе Донбасса

Ревизор в Украине: как приезд госсекретаря США может отразиться на вопросе Донбасса
06:21 Сегодня Телеграф

Украинское руководство продолжает искать встречи с властями Российской Федерации. Несмотря на то, что российские войска начали отводить от украинской границы, ситуация всё равно остается напряженной. Ведь Россия отводит не все войска, а также создала беспрецедентно большую угрозу в Азовском море, куда перебросила корабли с Каспия.

Более того – не удалось заключить договоренности о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Учитывая это, разговор президентов Украины и России будет бесполезен, если из него исключат темы деоккупации Донбасса и Крыма, на чем настаивает Кремль. Такое мнение "Телеграфу" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, ранее рассказавший о майских и долгосрочных угрозах для Донбасса и не только.

"На фоне явного отсутствия намерений вести конструктивный диалог со стороны Кремля – маниакальное желание высшего военно-политического руководства Украины провести встречу Зеленского и Путина выглядит нелепо. Если на этой встрече не будут обговариваться вопрос деоккупации Крыма и части Донбасса – о чём там говорить? – недоумевает генерал. – О капитуляции и возвращении Украины в сферу влияния России?"

Василий Богдан уверен, что украинское руководство должно заручиться поддержкой американской стороны. И в этом смысле важным считает намеченный на 5-6 мая визит в Киев госсекретаря США Этони Блинкена

"Ожидается, что во время визита Блинкена в Украину будут обсуждаться безопасностные и экономические вопросы, реформы. Но прежде всего – именно безопасность, потому что мы под постоянной угрозой вторжение РФ на нашу территорию. Следует обговорить и вопросы намеченных на лето саммитов G7 и НАТО, возможной встречи президента США Джо Байдена и Путина. Наша дипломатия должна сделать всё, чтобы стал возможен саммит США-РФ-Украина. Лишь так, думаю, мы сможем встать на путь прекращения российской агрессии на восточном направлении и в Крыму. Лишь в таком формате можно поднимать вопрос вывода российских войск с оккупированных Донбасса и Крыма, – подчеркивает генерал. – А предполагаемая встреча Путина с Зеленским в Ватикане, Иерусалиме, Вене... Так дойдем до Луны и Марса. Хаотичная политика высшего военно-политического руководства Украина лишь доказывает, что там отсутствует дорожная карта разрешения конфликта, отсутствует стратегия. В двухстороннем формате (Киев-Москва) при исключении из обсуждения Донбасса и Крыма, мы не сможем выйти на вопрос деоккупации".

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Почему этой встрече не суждено случиться, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал 26 апреля, что президент РФ Владимир Путин подтвердил желание провести двухстороннюю встречу. О том, возможна ли эта встреча, где, когда и при каких условиях может пройти, а также какие позитив и риски может нести, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
Просмотры: 196

Все по теме:

Переговоры, агрессия РФ, Энтони Блинкен, Война на Донбассе, Василий Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
02 Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
03 Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем
04 Охрана рэпера Басты чуть не избила киевлянина за вопрос о Крыме (видео)
05 Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: &quot;Ни об одном из шагов еще не говорили&quot;
Экс-советник Путина объяснил, как Байден реально мог бы защитить Украину: "Ни об одном из шагов еще не говорили"
&quot;В этот треш трудно поверить&quot;: сеть удивила акция ко Дню Победы в России
"В этот треш трудно поверить": сеть удивила акция ко Дню Победы в России
&quot;Весь мир поставили на уши&quot;: Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
"Весь мир поставили на уши": Россию назвали главным автором фейков о вакцинах от коронавируса
Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь