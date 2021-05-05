Ревизор в Украине: как приезд госсекретаря США может отразиться на вопросе Донбасса

Украинское руководство продолжает искать встречи с властями Российской Федерации. Несмотря на то, что российские войска начали отводить от украинской границы, ситуация всё равно остается напряженной. Ведь Россия отводит не все войска, а также создала беспрецедентно большую угрозу в Азовском море, куда перебросила корабли с Каспия.

Более того – не удалось заключить договоренности о "пасхальном перемирии" на Донбассе. Учитывая это, разговор президентов Украины и России будет бесполезен, если из него исключат темы деоккупации Донбасса и Крыма, на чем настаивает Кремль. Такое мнение "Телеграфу" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, ранее рассказавший о майских и долгосрочных угрозах для Донбасса и не только.

"На фоне явного отсутствия намерений вести конструктивный диалог со стороны Кремля – маниакальное желание высшего военно-политического руководства Украины провести встречу Зеленского и Путина выглядит нелепо. Если на этой встрече не будут обговариваться вопрос деоккупации Крыма и части Донбасса – о чём там говорить? – недоумевает генерал. – О капитуляции и возвращении Украины в сферу влияния России?"

Василий Богдан уверен, что украинское руководство должно заручиться поддержкой американской стороны. И в этом смысле важным считает намеченный на 5-6 мая визит в Киев госсекретаря США Этони Блинкена

"Ожидается, что во время визита Блинкена в Украину будут обсуждаться безопасностные и экономические вопросы, реформы. Но прежде всего – именно безопасность, потому что мы под постоянной угрозой вторжение РФ на нашу территорию. Следует обговорить и вопросы намеченных на лето саммитов G7 и НАТО, возможной встречи президента США Джо Байдена и Путина. Наша дипломатия должна сделать всё, чтобы стал возможен саммит США-РФ-Украина. Лишь так, думаю, мы сможем встать на путь прекращения российской агрессии на восточном направлении и в Крыму. Лишь в таком формате можно поднимать вопрос вывода российских войск с оккупированных Донбасса и Крыма, – подчеркивает генерал. – А предполагаемая встреча Путина с Зеленским в Ватикане, Иерусалиме, Вене... Так дойдем до Луны и Марса. Хаотичная политика высшего военно-политического руководства Украина лишь доказывает, что там отсутствует дорожная карта разрешения конфликта, отсутствует стратегия. В двухстороннем формате (Киев-Москва) при исключении из обсуждения Донбасса и Крыма, мы не сможем выйти на вопрос деоккупации".

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Почему этой встрече не суждено случиться, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал 26 апреля, что президент РФ Владимир Путин подтвердил желание провести двухстороннюю встречу. О том, возможна ли эта встреча, где, когда и при каких условиях может пройти, а также какие позитив и риски может нести, "Телеграфу" рассказали эксперты.