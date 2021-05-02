"Пиар": главарь оккупантов Донецка "объяснил", почему не сработало пасхальное перемирие (видео)

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что никакой договоренности о "пасхальном перемирии" на Донбассе боевики не заключали.

Об этом Пушилин сказал в интервью "РИА Новости" в воскресенье, 2 мая, отвечая на вопрос, почему не удалось пасхальное перемирие.

"Речи не было о Пасхальном перемирии. Это пиар со стороны Украины. У нас есть договоренность о бессрочном перемирии", - сказал главарь "ДНР".

В частности, Пушилин пояснил, что имеет ввиду договоренность, заключенную летом прошлого года, добавив, что "ее нужно соблюдать".

Как сообщалось, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ТКГ почти завершила согласование "пасхального перемирия".

Вместе с тем, уже 28 апреля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что во время очередного заседания Группы не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе на время праздников.

При этом по данным украинских военных на утро 2 мая на Донбассе провокаций со стороны оккупантов не наблюдалось.