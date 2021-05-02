"Пиар": главарь оккупантов Донецка "объяснил", почему не сработало пасхальное перемирие (видео)

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Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Цензор.НЕТ

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что никакой договоренности о "пасхальном перемирии" на Донбассе боевики не заключали.

Об этом Пушилин сказал в интервью "РИА Новости" в воскресенье, 2 мая, отвечая на вопрос, почему не удалось пасхальное перемирие.

"Речи не было о Пасхальном перемирии. Это пиар со стороны Украины. У нас есть договоренность о бессрочном перемирии", - сказал главарь "ДНР".

В частности, Пушилин пояснил, что имеет ввиду договоренность, заключенную летом прошлого года, добавив, что "ее нужно соблюдать".

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Как сообщалось, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ТКГ почти завершила согласование "пасхального перемирия".

Вместе с тем, уже 28 апреля спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что во время очередного заседания Группы не удалось договориться о пасхальном перемирии на Донбассе на время праздников.

При этом по данным украинских военных на утро 2 мая на Донбассе провокаций со стороны оккупантов не наблюдалось.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Донбасс, Денис Пушилин, ДНР, Пасхальное перемирие.
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