Пасха ознаменовалась стабилизацией обстановки на Донбассе

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08:53 Сегодня Телеграф

По данным на утро на Донбассе провокаций со стороны оккупантов не наблюдалось.

Об этом 2 мая сообщили в Фейсбуке ООС.

Согласно данным отчета, на 7 утра военные ВСУ не зафиксировали ни одного нарушения со стороны боевиков. Защитники контролируют ситуацию в районе ООС и соблюдают режим "тишины".

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Бывший глава Генштаба Муженко рассказал о возможных вариантах полномасштабного наступления РФ на Украину

Отметим, что далеко не каждое утро на Донбассе "доброе".

Например, днем ранее также утром беспилотник боевиков скинул на Донбассе гранаты. В результате был ранен один военный ВСУ.

Потери ВСУ на Донбассе за апрель составили 18 военнослужащих

Напомним, что 29 апреля, на Донбассе оккупационные войска РФ 13 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе из минометов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Донбасс, ВСУ, Пасха, ООС.
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