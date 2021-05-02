Пасха ознаменовалась стабилизацией обстановки на Донбассе

По данным на утро на Донбассе провокаций со стороны оккупантов не наблюдалось.

Об этом 2 мая сообщили в Фейсбуке ООС.

Согласно данным отчета, на 7 утра военные ВСУ не зафиксировали ни одного нарушения со стороны боевиков. Защитники контролируют ситуацию в районе ООС и соблюдают режим "тишины".

Отметим, что далеко не каждое утро на Донбассе "доброе".

Например, днем ранее также утром беспилотник боевиков скинул на Донбассе гранаты. В результате был ранен один военный ВСУ.

Напомним, что 29 апреля, на Донбассе оккупационные войска РФ 13 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе из минометов.