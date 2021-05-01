Муженко оценил вероятность нового наступления России и подробно описал сценарии

Россия может ударить по Украине по нескольким направлениям, в том числе и с Беларуси.

Об этом рассказал в интервью BBC бывший глава Генштаба Украины, генерал Виктор Муженко.

По его словам ряд обострений будет наблюдаться перед 24 августа, 30-м Днем независимости Украины. При этом он указал, что Россия в июле начнет перемещения войск в Беларусь для учений "Запад-2021", сами они пройдут в сентябре.

"У нас 1100 км общей границы с Беларусью и РФ, здесь есть серьезные проблемы и элемент опасности", - сказал Муженко.

Одним из возможных направлений атаки на Украину он называет Бахмут-Лисичанск.

"Так полностью окружается вся группировка ВСУ к востоку от Лисичанска - река Оскол, будет линией возможного окружения", - отметил он.

Другим возможным направлением может стать Докучаевск-Волноваха-Мариуполь-Бердянск, при этом вариант атаки с Донецка по Авдеевке он считает маловероятным.

Также Муженко не думает, что Россия может ударить по направлению с Горловки на Торецк, поскольку там сильно урбанизированная местность, из-за чего для агрессора такая затея обернется очень большими потерями.

При этом он не стал исключать ни один из вариантов.

Муженко указал, что базирующиеся в Крыму 7-ая и 76-ая десантно-штурмовые дивизии могут провести атаку на дальность до 150 км, подключив вертолеты и сухопутные резервы, а 98-ая воздушно-десантная дивизия может быть задействована для более глубокого наступления.

Что касается подразделений РФ в Приднестровье, то их целью может быть обеспечить десантирование войск на этой территории и уже потом начать наступление на Одессу.

"Вопрос, насколько они готовы так далеко пойти, ведь там выход на границы стран НАТО. И надо это оценивать уже с точки широких угроз для Юго-Восточной Европы", - добавил он.

Как сообщалось ранее, глава военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский выразил мнение, что РФ может атаковать Украину на нескольких направлениях и захватить Херсонщину.