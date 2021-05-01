Муженко оценил вероятность нового наступления России и подробно описал сценарии

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Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия может ударить по Украине по нескольким направлениям, в том числе и с Беларуси. 

Об этом рассказал в интервью BBC бывший глава Генштаба Украины, генерал Виктор Муженко. 

По его словам ряд обострений будет наблюдаться перед 24 августа, 30-м Днем независимости Украины. При этом он указал, что Россия в июле начнет перемещения войск в Беларусь для учений "Запад-2021", сами они пройдут в сентябре. 

"У нас 1100 км общей границы с Беларусью и РФ, здесь есть серьезные проблемы и элемент опасности", - сказал Муженко. 

Одним из возможных направлений атаки на Украину он называет Бахмут-Лисичанск.

"Так полностью окружается вся группировка ВСУ к востоку от Лисичанска - река Оскол, будет линией возможного окружения", - отметил он. 

Другим возможным направлением может стать Докучаевск-Волноваха-Мариуполь-Бердянск, при этом вариант атаки с Донецка по Авдеевке он считает маловероятным. 

Также Муженко не думает, что Россия может ударить по направлению с Горловки на Торецк, поскольку там сильно урбанизированная местность, из-за чего для агрессора такая затея обернется очень большими потерями.

При этом он не стал исключать ни один из вариантов. 

Муженко указал, что базирующиеся в Крыму 7-ая и 76-ая десантно-штурмовые дивизии могут провести атаку на дальность до 150 км, подключив вертолеты и сухопутные резервы, а 98-ая воздушно-десантная дивизия может быть задействована для более глубокого наступления. 

Что касается подразделений РФ в Приднестровье, то их целью может быть обеспечить десантирование войск на этой территории и уже потом начать наступление на Одессу. 

"Вопрос, насколько они готовы так далеко пойти, ведь там выход на границы стран НАТО. И надо это оценивать уже с точки широких угроз для Юго-Восточной Европы", - добавил он. 

Как сообщалось ранее, глава военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский выразил мнение, что РФ может атаковать Украину на нескольких направлениях и захватить Херсонщину.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, Донбасс, Виктор Муженко.
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