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Кто погиб на Донбассе в апреле: полный список и фото героев

Кто погиб на Донбассе в апреле: полный список и фото героев
15:58 Сегодня Телеграф

С начала апреля на Донбассе погибли 18 украинских военных.

"Телеграф" решил напомнить, кто были эти бойцы и при каких условиях они погибли.

Во вторник, 27 апреля, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в Луганской области один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы. Инцидент расследуют как террористический акт. Погибшего звали Роман Гуляк.

В понедельник, 26 апреля, от пули снайпера на Донбассе погиб участник АТО Иван Ковалевский с позывным "Африка".

Иван Ковалевский Африка

Иван Ковалевский

В четверг, 22 апреля, в результате обстрела на Донбассе погиб военнослужащий с Волыни - 38-летний Александр Луцик.

Александр Луцик погиб на Донбассе

Александр Луцик

В воскресенье, 18 апреля, на Донбассе погиб Давид Шартава. С ним попрощались в Киеве во вторник, 20 апреля.

Давид Шартава погиб на Донбассе

Давид Шартава

В среду, 14 апреля на Донбассе погиб каменчанин Евгений Яковлев - военнослужащий воинской части А 3688 отдельного батальона "Айдар" и Игорь Аншба из Винницкой области. Обстоятельства его смерти неизвестны.

Игорь Аншба погиб на Донбассе

Игорь Аншба

Во вторник, 13 апреля, когда боевики с помощью БПЛА, на Донбассе, в районе Майорского сбросили на позиции ВСУ гранаты, в результате чего двое украинских военных получили ранения и погиб старший солдат Алексей Мамчий.

Алексей Мамчий погиб на Донбассе

Алексей Мамчий

В понедельник, 12 апреляво время обстрела боевиков на Донбассе погиб 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.

Ярослав Карлийчук погиб на Донбассе

Ярослав Карлийчук

Так, в субботу, 10 апреля, поздно вечером в районе Золотого Луганской области российские наемники выстрелом из стрелкового оружия убили 24-летнего старшего солдата Андрея Теперика, бойца 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Андрей Теперик погиб на Донбассе

8 апреля боевики на Донбассе пулей в голову убили 23-летнего Дениса Юшко, служившего в 36-й ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Денис Юшко погиб на Донбассе

Денис Юшко

6 апреля от обстрела боевиков у Невельского (Донецкая область) и у Степного (Донецкая область), где боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве погибли старший лейтенант Владимир Шпак из 58-й отдельной мотопехотной бригады, за которого военные ВСУ отомстили, уничтожив блиндаж боевиков и Максим Стеблянко, солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады. Позже журналист Андрей Цаплиенко показал снаряд, из которого был убит Шпак.

Владимир Шпак погиб на Донбассе

Владимир Шпак

Максим Стеблянко погиб на Донбассе

Максим Стеблянко

В понедельник, 5 апреляво время обстрела боевиков возле Золотого-4был убит 49-летний Виктор Гелебрант, младший сержант 92-й ОМБр, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.

Виктор Гелебрант погиб на Донбассе

Виктор Гелебрант

Владислав Мороз погиб на Донбассе

Владислав Мороз

4 апреля во время прохождения службы погиб украинский военный, младший сержант Андрей Горлатый, не стало и Ивана Кожемяки.

Также 3 апреля в зоне проведения операции объединенных сил неподалеку от населенного пункта Шумы погиб украинский военнослужащий Сергей Сулима из Луцка, а также  Игорь Байлата, тело которого боевики передали украинской стороне 6 апреля на КПВВ "Марьинка".

Сергей Сулима погиб на Донбассе

Сергей Сулима

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Погибшие, ВСУ, Война на Донбассе, погибшие в апреле.
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