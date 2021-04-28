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Раскрыты подробности подрыва автомобиля ВСУ на Луганщине: жуткие фото с места ЧП

Раскрыты подробности подрыва автомобиля ВСУ на Луганщине: жуткие фото с места ЧП
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф прокуратура Луганской области

В прокуратуре расследуют гибель украинского военнослужащего и ранение еще троих во вторник, 27 апреля, на Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве как терорристический акт.

Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, 27 апреля около 12:30 в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское Северодонецкого района Луганской области автомобиль ВСУ "ГАЗ-66" совершил наезд на неустановленное взрывное устройство.

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В результате взрыва один из украинских военнослужащих погиб, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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По факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС начато уголовное производство, событие квалифицированно как террористический акт, приведший к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

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"Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

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Как сообщал "Телеграф", это уже 15 погибший на Донбассе украинский военнослужащий с начала апреля 2021 года и второй погибший с начала недели.
Так, в понедельник, 26 апреля, от пули снайпера на Донбассе погиб участник АТО Иван Ковалевский с позывным "Африка".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Теракт, Автомобиль, Донбасс, ВСУ, Расследование, Потери, подрыв, ООС.
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