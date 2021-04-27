Вопрос Донбасса поднимать не нужно: у Путина ответили по поводу встречи с Зеленским

История о возможных двухсторонних переговорах президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, провести которые предложил глава Украинского государства, продолжается.

Так, в ответ на слова Зеленского о том, что он дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента РФ по поводу организации встречи, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля, заявил, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Кремле приветствуют инициативу о проведении встречи, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.

При этом Песков напомнил, что "абсолютно четко было изложено президентом (России - ред.) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - сказал пресс-секретарь Путина.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Почему этой встрече не суждено случиться, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по поводу отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Киев Путина приглашать не будут, а вот участие США в переговорах по прекращению войны вполне реально.

Напомним, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил провести встречу в нормандском формате на Донбассе при участии представителей ОРДЛО.