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Чуда не будет: почему Украине не стоит ждать чего-то хорошего от приезда Блинкена в Киев

Чуда не будет: почему Украине не стоит ждать чего-то хорошего от приезда Блинкена в Киев
10:27 Сегодня Телеграф

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня посетит Украину, а американский президент Джо Байден 11-14 июня проведет первое европейское турне, во время которого будет участвовать в саммите G7 в Лондоне и в саммите НАТО в Брюсселе, а также в саммите ЕС-США там же. Почему Украине не стоит многого ждать от визита госсекретаря США в Киев и от европейского турне Байдена, "Телеграфу" рассказал председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко.

"Мяч сейчас на половине поля Украины. Ожидать чуда не стоит. Не только США, коллективный Запад – сами украинцы давно ожидают от государства реальных реформ. Судебной, в первую очередь. Деолигархизации. Укрепления обороноспособности. Но что при Порошенко, что при Зеленском мы видим не реформы, и их имитацию", – отмечает Павел Жовниренко.

Именно поэтому он не ожидает, что нам дадут ПДЧ (План действий по членству в НАТО) на июньском саммите Североатлантического альянса.

"Что такое ПДЧ? Это "домашнее задание", в котором Брюссель прописывает наши проблемы, направления и сроки их решения. Мы что – сами не знаем этих проблем? Почему сами для себя не можем разработать такой план – и выполнять его? Процентов 40% того, что мы не сделали – вещи, связанные с обороной, а 60% – это реформы в области верховенства права, свободы предпринимательства, демонополизация, деолигархизация. То, что мы должны делать, но не делаем", – подчеркивает эксперт.

Ничего нет хуже, чем отсутствие доверия, уверен Павел Жовниренко. А нам не доверяют, ведь наши политики не выполняют обязательства, взятые как перед своим народом, так и перед международными партнерами.

"То же наступление на набсоветы, попытка властей перехватить корпоративное управление. Мы обещали не вмешиваться, но вмешиваемся. Действия, которые демонстрируют наши власти, идут вразрез с их обещаниями. И пока это не изменится, рассчитывать на глобальную поддержку со стороны международных партнеров не стоит", – резюмирует Павел Жовниренко.

О важности визита госсекретаря США в Украину "Телеграфу" рассказали глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос, а также политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

В американских СМИ визит Блинкена связывают с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, реформы в Украине, Внешняя политика, Энтони Блинкен.
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