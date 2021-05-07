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Новый виток обострения очень вероятен: озвучены прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена

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11:55 Сегодня Телеграф

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, оценивая итоги своего визита в Киев в четверг, 6 мая, подчеркнул, что "Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины".

Между тем, Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский 6 мая на совместной пресс-конференции признали, что РФ крайне медленно отводит войска от границ Украины и из оккупированного ею Крыма. Неспокойно и на Донбассе, где подконтрольные России боевики продолжают убивать украинских военнослужащих.

Как могут события у наших границ, на восточном фронте и за столами переговоров развиваться далее, "Телеграфу" рассказали эксперты.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что сейчас ситуация на границе более-менее стабилизировалась. А вот Донбасс, по его мнению, продолжат сотрясать обстрелы.

"Оккупанты продолжат обстрелы, а мы продолжим нести потери. Наше высшее военно-политическое руководство, в частности, президент Зеленский, не хочет менять ситуацию. Предпочитают держать ее в таком "подмороженном" виде, не давая нашим военным возможности достойно ответить противнику, не признавая войну войной. Похоже, Зеленский не оставил надежд уговорить Путина на некое подобие мира. Потому и поставлена задача Офису президента – во что бы то ни стало организовать встречу Зеленского с Путиным", – поясняет Олег Жданов.

Он сомневается, что такая встреча состоится. Но не исключает, что глава ОП Андрей Ермак приложит максиму сил, чтобы она случилась.

"Стратегическая задача Ермака – подложить Украину под РФ. И он всячески старается это сделать. Но смысла в прямой встрече Зеленского с Путиным нет, потому что позиции сторон слишком противоположны по многим вопросам", – резюмирует Олег Жданов.

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает: "На восточном направлении пока будет без изменений. Многое тут зависит от Кремля, а потому ждём возможного телефонного созвона Зеленского с Путиным. Может, это станет сигналом для урегулирования ситуации, но я бы не расслаблялась. Отвод войск от границ с Украиной сделан РФ лишь частично. Летние военные учения пока не аннулированы. А значит – новый виток эскалации очень даже вероятен".

По мнению Светланы Кушнир, есть надежда на встречу Путина и Байдена, где среди прочего будут обсуждать и вопрос Украины.

"Одно точно – Россия не готова вернуть нам наши территории (ни ОРДЛО, ни АРК). А потому мы должны набраться терпения и методично держать свою позицию, настаивая на поддержке Франции и Германии в этом вопросе. А также США – как некоего кнута для подстегивания РФ к реальному и действенному участию в переговорах", – подчеркивает политэксперт.

Как сообщал "Телеграф", за апрель на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих. Ситуацию с концентрацией российских сил и средств у украинской границы для "Телеграфа" прокомментировал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

Попытки президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным проанализировал для "Телеграфа" политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, агрессия РФ, Энтони Блинкен, Война на Донбассе.
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