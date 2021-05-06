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Почему Путин не отводит войска от границ Украины и причем здесь Байден?

Почему Путин не отводит войска от границ Украины и причем здесь Байден?
18:48 Сегодня Телеграф Фото: spiegel.de

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 6 мая, на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что РФ крайне медленно выводит из оккупированного ею Крыма свои войска, собранные якобы для масштабных учений в апреле этого года. 

Известное американское издание The New York Times накануне визита Блинкена в Украину опубликовало статью, перевод которой публиковал "Телеграф". В ней также отмечалось, что в конце апреля Россия начала отвод своих войск, но все еще большая их численность и вооружение находятся в "шаговой" доступности от Украины. Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

"И по данным нашей разведки, и по сообщениям американской, и согласно информации The New York Times, Россия оставила около границы с Украиной как минимум 80 тысяч человек личного состава. Для чего? На данный момент Путин хочет иметь паритет, а то и превосходство над собранными силами НАТО и США, которые в это время проводят свои учения. Они будут продолжаться еще примерно пару месяцев. Так что можно смело прогнозировать, что и скопление российских войск у украинских границ будет оставаться на том же уровне. А там и осень замаячит – с выборами в Госдуму, с учениями в Беларуси. Будет очередной повод никого никуда не уводить", — поясняет Влад Волошин.

Он также обращает внимание на подлую практику, которую использует российская военщина.

"Так они поступают и в Приднестровье, и на оккупированной части Донбасса, и на той же базе Гюмри в Армении, и на базах на Кавказе. Везде оставляется российское вооружение - на гораздо большее количество личного состава, чем находится на той территории. На базах и складах хранения стоят боевая техника, вооружение, артсистемы - для мгновенного развертывания подразделений. То есть, при необходимости, туда быстро доставляются военнослужащие – и подразделение готово действовать. Стояли танки в хранилище, к ним перебрасываются экипажи - и уже готово танковое подразделение для того, чтобы совершать прорывы. Точно такое же сценарий Россия сейчас осуществляет возле украинской границы, — уверяет военный эксперт. - Личный состав отведен в казармы. Но техника и вооружение некоторых подразделений осталась в хранилищах у кордона". 

По словам Влада Волошина, Путин продолжает осуществлять давление на украинскую власть и на администрацию нового американского президента Джо Байдена. Хочет увидеть, какой запас прочность есть у Украины. На что позволит пойти Америка.

"Известно, что готовится встреча американского и российского президентов. И Путин хочет иметь к тому моменту максимум козырей, — считает эксперт. - И видит их, как всегда, в бряцании оружием, в агрессивной политике. При этом не замечает, что такая политика привела к тому, что практически весь мир ополчился против него. Что на горизонте – новые экономические ограничения для РФ, новые санкции. Однако Путин продолжает вести себя как зарвавшийся гопник. И, вполне вероятно, готовится сделать какую-то новую подлость". 

В марте и апреле 2021 года РФ сосредоточила на границах с Украиной и в оккупированном Крыму беспрецедентное количество войск. 19 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на границе Украины и в оккупированном РФ Крыму сейчас находятся более 150 тысяч российских военных

23 апреля в Пентагоне заявили, что количество войск, сосредоточенных РФ на границах с Украиной, даже больше, чем в 2014 году.

РФ утверждала, что это лишь масштабные учения, после чего войска вернуться в места постоянной дислокации. 23 апреля российские СМИ публиковали видео того, как военные РФ завершили "учения" на границе с Украиной. Были показаны кадры, как российские армейцы грузят вооружение и тяжелую технику, которая якобы отправится в разные уголки РФ.

Вместе с тем, 28 апреля глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко констатировал, что войска у восточных границ Украины РФ не отводит.

 Экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал мнение, что президент России Владимир Путин отвел от границ Украины только то вооружение, которое легко можно вернуть обратно за считанные дни, и возможность полномасштабного вторжения сохраняется.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Владимир Путин, Джо Байден, Войска РФ, Влад Волошин.
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