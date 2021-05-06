Угрозы России, эффект Коломойского и закулисные игры США: о чем писала NYT накануне визита Блинкена в Украину

Предвкушая визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, известное американское издание The New York Times опубликовало статью, посвященную Украине. Авторы рассказали о ключевых проблемах украинского государства и важных нюансах, которые ежедневно определяют как внутреннюю, так и внешнюю политику Офиса президента Владимира Зеленского.

"Телеграф" приводит полный перевод статьи NYT: Блинкен во время поездки в Украину предложит поддержку в противостоянии России, а также давлении на коррупцию

Когда в четверг рано утром госсекретарь Энтони Дж. Блинкен прибыл в Украину, он увидел очень знакомую картину: страна изо всех сил пытается защитить себя от опасности извне и восстановиться изнутри.

Мало что изменилось в украинском государстве с тех пор, как Блинкен был штатным сотрудником Белого дома администрации Обамы, и это дает все основания полагать, что может потребоваться еще много времени для поиска решения текущих украинских проблем.

Энтони Блинкен - первый высокопоставленный чиновник администрации Байдена, который посетил Киев. И его главной задачей при встрече с Владимиром Зеленским будет заключаться в том, чтобы заверить его в американской поддержке против непрекращающейся агрессии России, которая возросла в прошлом месяце, когда Москва стянула более 100 тысяч военных вдоль восточной границы Украины.

В конце апреля Россия все же начала отвод своих войск, но все еще большая их численность и вооружение находятся в "шаговой" доступности от Украины. Кроме того, официальная Москва продолжает поддерживать пророссийских боевиков в вооруженном конфликте на востоке Украины, в результате которого по данным ООН погибло более 13 тысяч человек.

В то же время Блинкен в очередной раз повторяет призыв американской стороны о необходимости коренного реформирования неэффективной политической системы в Украине. Этот посыл приобретает еще большую актуальность после того, как в прошлом месяце правительство Украины отстранило от должности главу Министерства энергетики страны. Официальный представитель Госдепартамента назвал это "очередным примером того, как передовой опыт игнорируются в Украине, ставя под угрозу и без того трудное экономическое положение государства".

Тем не менее Уильям Б. Тейлор-младший, бывший высокопоставленный американский дипломат в Украине, заявил, что первая и самая важная тема в украино-американских отношениях двух стран - это способность Украины противостоять агрессии России, и Америка всячески поддерживает ее в этом вопросе. Дипломат отметил, что российские войска еще не полностью отошли от границы с Украиной.

"Имеется еще очень большой военный потенциал, который может создать проблемы", - сказал он.

В то же время, визит в Киев Блинкена находится под угрозой из-за возобновления политических махинаций, связанных с Украиной, которые привели к первому судебному процессу по импичменту президента Дональда Трампа. На прошлой неделе агенты ФБР провели обыск в доме и офисе личного адвоката бывшего президента США Рудольфа Джулиани с целью поиска улик, связанных с ролью г-на Джулиани в отстранении от должности посла США в Украине в апреле 2019 года.

Хотя этот инцидент вряд ли войдет в официальную повестку дня или повлияет на политику США, но все же он является ярким напоминанием о влиянии антиреформаторских сил внутри Украины. Известно, что украинские соратники Джулиани оказывали давление на него с целью смещения посла Мари Л. Йованович, поскольку считали ее угрозой для своих бизнес-интересов. Именно об этом свидетельствовали американские дипломаты во время слушаний по импичменту в 2019 году.

Хотя Блинкен не впервые в Украине, к нему присоединится один из ведущих экспертов правительства Виктория Дж. Нуланд, которая на прошлой неделе была утверждена в должности заместителя секретаря Госдепартамента по политическим вопросам, т.е. заняла третью должность в стране.

Во время президентства Обамы, занимая высокие должности в министерстве по делам Европы и Евразии, Нуланд стала ненавистной фигурой для Кремля из-за ее горячей поддержки событий на Майдане в 2014 году. Российские чиновники до сих пор с ненавистью вспоминают, как она общалась и обеспечивала самым необходимым протестующих в Киеве.

Визит Нуланд и г-на Блинкена состоится за несколько недель до того, как президент США, вероятно, встретится с Путиным. По словам Тейлора, эта встреча уже в начале лета станет своего рода препятствием, которое может помешать российскому лидеру отдать приказ войскам перейти границу Украины, хотя некоторые военные эксперты считают, что, наращивая силы вблизи украинской границы, он просто пытается запугать Украину и вывести Байдена из равновесия.

На территории Украины уже семь лет идет война: Вооруженные силы Украины сражаются с боевиками, представителями т.н. ЛНР и ДНР, которых вооружает и финансирует Кремль, а мирный процесс под руководством Европы зашел в тупик.

Сам Байден имеет большой опыт работы в Украине, возглавляя тут администрацию Обамы в качестве вице-президента. Во вторник он заявил, что возлагает надежды на встречу с президентом РФ во время его пребывания в Европе, и, по его словам, тема Украины, несомненно, будет одной из центральных для обсуждения на встрече дипломата с Путиным.

Учитывая угрозы и вмешательство России, украинские власти заявили, что они рассчитывают получить от администрации Байдена очередную финансовую и материальную помощь в сфере безопасности, но этот вопрос остается открытым, ведь исполняющий обязанности помощника секретаря Госдепартамента США по делам Европы и Евразии господин Филипп Т. Рикер, указал на то, что помощь в 408 миллионов долларов от США уже была предоставлена Украине для решения нужд в сфере обороны страны.

"Я уверен, что мы будем обсуждать это в нашем разговоре", - отметил он.

Ожидается, что во время своего визита Блинкен попытается оценить, насколько можно доверять нынешнему украинскому президенту, бывшему комедийному актеру, не имеющего политического опыта.

Только в прошлом месяце президент Владимир Зеленский посетил наиболее горячие точки в районе ООС на востоке Украины, демонстрируя таким образом пренебрежение российскому военному присутствию. Мировое сообщество тогда выразило поддержку украинскому лидеру.

Блинкен заявил, что "подтверждает непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Но он также будет способствовать дальнейшему прогрессу в программе институциональных реформ в Украине, особенно в борьбе с коррупцией, что является ключом к обеспечению демократических институтов, экономического процветания и евроатлантического будущего Украины".

В Киеве независимые аналитики высоко оценили жесткую политику США по отношению к Украине.

"Байден - это возможность, которую Украина может использовать или потерять. Судя по всему, президент США действительно приверженец демократии, а демократическая Украина жизненно важна для развития событий в восточноевропейском регионе в целом, включая и Россию. Но, в то же время, поддержка Байдена не гарантирована", - заявил в интервью Сергей Сидоренко, редактор интернет-издания "Европейская правда".

Результаты антикоррупционной компании в Украине оказались очень неоднозначными.

В начале своего пребывания на посту Президента Украины, Зеленский и правящая партия приняли закон государственной земли, что стало шагом к ликвидации коррупционных схем в сельском хозяйстве. Он также создал антикоррупционный суд, а в этом году его правительство ввело санкции против олигархов, имеющих связи с Россией.

Но для западных стран-доноров, поддерживающих украинский бюджет, критическим аспектом президентства Зеленского стали его отношения с олигархом Игорем Коломойским, которого собственные банковские регуляторы Украины обвиняют в коррупции.

В марте администрация Байдена ввела санкции против Коломойского и членов его семьи, а американские власти заморозили или арестовали его активы в сфере коммерческой недвижимости, включая офисную башню в Кливленде.

Два года назад Зеленский почувствовал на себе, что такое закулисные политические игры США. Во время телефонного разговора в июле 2019 года, задерживая обещанную военную помощь, президент Трамп попросил сделать ему "одолжение" попробовать дискредитировать Байдена, его политического противника, и членов его семьи. Трамп обвинил оппонента в некоторых его проступках, когда тот был вице-президентом в администрации Обамы. Распутывание этой ситуации стало головной болью Зеленского в первые месяцы его президентства.

Не имея, казалось бы, выбора, когда Украина находится в состоянии войны и нуждается в военной помощи, Зеленский склонялся к участию в схеме дискредитации Байдена. Но планы Зеленского публично заявить о готовящемся расследовании в сентябре в интервью CNN, что свидетельствовало бы о его поддержке позиции Трампа, так и не были реализованы. К тому времени заявление ЦРУ о разоблачении схемы стало достоянием общественности, и Зеленский избавился от необходимости выбирать сторону.

Украинский президент настаивал на своем нейтралитете, и его помощники отмечают, что он никогда публично не одобрял усилия Трампа в поиске компромата на Байдена. Также они утверждают, что не видят причин, по которым мистер Байден может держать зло на них.

Автор перевода: Дмитрий Симоненко, "Телеграф"