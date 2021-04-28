Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля
Выздоровевших вдвое больше заболевших: свежие данные по COVID-19 в Украине 28 апреля
"Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс
"Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс
Мы не должны спускать с крючка Зеленского: у Путина признались, почему не признают "ДНР" и "ЛНР"
Мы не должны спускать с крючка Зеленского: у Путина признались, почему не признают "ДНР" и "ЛНР"
В Одессе среди ночи сожгли авто: по слухам, оно принадлежит экс-прокурору (видео)
В Одессе среди ночи сожгли авто: по слухам, оно принадлежит экс-прокурору (видео)

Россия действительно начала отвод войск, но только в одном месте - ГПСУ

Россия действительно начала отвод войск, но только в одном месте - ГПСУ
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф

Российские войска постепенно выходят с территории оккупированного Крыма. Чего не скажешь некоторых участках украинско-российской границы на востоке страны.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает издание РБК-Украина.

По словам офицера, украинская разведка фиксирует вывод войск с аннексированного полуострова.

Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск

Вместе с тем, по его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит. В то же время, в районе Воронежа и Богучара продолжают функционировать военные лагеря. Здесь разведка зафиксировала скопление сил и техники российской армии. Стоит отметить, что один из таких лагерей расположен всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - добавил Дейнеко.

Напомним, в понедельник, 26 апреля, Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы резервистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 246

Все по теме:

Россия, Крым, Воронеж, ГПСУ, Отвод войск, Сергей Дейнеко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
05 "И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом: появились детали и первое видео с места
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом: появились детали и первое видео с места
Киевлянин с утра пораньше нашел в переулке расчлененное тело в сумке: фото и первые детали
Киевлянин с утра пораньше нашел в переулке расчлененное тело в сумке: фото и первые детали
Зеленский нашел &quot;идеальное место&quot; для встречи с Путиным
Зеленский нашел "идеальное место" для встречи с Путиным
Когда и чем правильно красить яйца на Пасху в 2021 году (инфографика)
Когда и чем правильно красить яйца на Пасху в 2021 году (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь