Россия действительно начала отвод войск, но только в одном месте - ГПСУ

Российские войска постепенно выходят с территории оккупированного Крыма. Чего не скажешь некоторых участках украинско-российской границы на востоке страны.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, передает издание РБК-Украина.

По словам офицера, украинская разведка фиксирует вывод войск с аннексированного полуострова.

Вместе с тем, по его словам, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит. В то же время, в районе Воронежа и Богучара продолжают функционировать военные лагеря. Здесь разведка зафиксировала скопление сил и техники российской армии. Стоит отметить, что один из таких лагерей расположен всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - добавил Дейнеко.

Напомним, в понедельник, 26 апреля, Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы резервистов.