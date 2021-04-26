Путин срочно собирает резервистов на военные сборы: что об этом известно

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, которые находятся в запасе. Документ, вступивший в силу сегодня, разместили на официальном портале правовой информации.

Так, согласно указу, сборы пройдут в вооруженных силах и органах федеральной службы безопасности России.

Отметим, что в прошлый раз подобные сборы для резервистов проходили менее года назад - в июне 2020-го.

Также стоит напомнить, что угроза со стороны РФ для Украины не миновала, даже невзирая на демарш российской армии от наших границ. Так, в Украине описали самый неблагоприятный сценарий полномасштабного вторжения Путина.

Ранее мы писали, что бывший премьер-министр Украины, министр обороны Евгений Марчук озвучил главную опасность изнурительной эскалации, которую создает президент России Владимир Путин на границе с Украиной.