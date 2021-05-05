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Войска Путина могут вернуться за считанные дни: генерал не исключил возможность вторжения в Украину

Войска Путина могут вернуться за считанные дни: генерал не исключил возможность вторжения в Украину
23:29 Ср, 5 Май 2021 Телеграф Фото: topwar.ru

Президент России Владимир Путин отвел от границ Украины только то вооружение, которое легко можно вернуть обратно за считанные дни, и возможность полномасштабного вторжения сохраняется.

Об этом высказался экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает "УНИАН".

По его мнению, Украина и страны Запада четко обозначили "красные линии", и потому российские войска все же отошли к местам постоянной дислокации, но это касается только тех сил, которые можно быстро вернуть обратно, - боевой авиации, вертолетов.

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Войска, которые стягивались из центральной России и Дальнего Востока, остаются на прежних позициях.

"По времени - их можно вернуть к границам Украины от суток до недели", - подчеркивает генерал.

В то же время, говорит он, отвод даже части военных дает Украине время подготовиться.

Поскольку Россия имеет преимущество с боевой авиацией и бронетехникой, Украина должна приготовить средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также противотанковые ракетные комплексы наподобие Javelin, считает Романенко.

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Также он отмечает, что Россия скорее всего не будет устраивать обострение в ближайшее время, по крайней мере до встречи Путина с президентом США Джо Байденом.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказывал, что на данный момент Россия отводит войска из Крыма, но в лагерях Воронежской области пока никакого движения нет.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Украина, Россия, Военные, Вторжение, Игорь Романенко.
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