Войска Путина могут вернуться за считанные дни: генерал не исключил возможность вторжения в Украину

Президент России Владимир Путин отвел от границ Украины только то вооружение, которое легко можно вернуть обратно за считанные дни, и возможность полномасштабного вторжения сохраняется.

Об этом высказался экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает "УНИАН".

По его мнению, Украина и страны Запада четко обозначили "красные линии", и потому российские войска все же отошли к местам постоянной дислокации, но это касается только тех сил, которые можно быстро вернуть обратно, - боевой авиации, вертолетов.

Войска, которые стягивались из центральной России и Дальнего Востока, остаются на прежних позициях.

"По времени - их можно вернуть к границам Украины от суток до недели", - подчеркивает генерал.

В то же время, говорит он, отвод даже части военных дает Украине время подготовиться.

Поскольку Россия имеет преимущество с боевой авиацией и бронетехникой, Украина должна приготовить средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также противотанковые ракетные комплексы наподобие Javelin, считает Романенко.

Также он отмечает, что Россия скорее всего не будет устраивать обострение в ближайшее время, по крайней мере до встречи Путина с президентом США Джо Байденом.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказывал, что на данный момент Россия отводит войска из Крыма, но в лагерях Воронежской области пока никакого движения нет.