Путин сам не понимает: глава Госпогранслужбы объяснил, почему войска РФ остаются у границ Украины

Невзирая на то, что еще в апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу торжественно объявил об отводе войск от границы с Украиной, процесс этот выполнили лишь частично.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Государственной пограничной службы нашего государства Сергей Дейнеко.

По словам главного пограничника Украины, утверждать, что все российские войска будут выведены, еще рано. По данным разведки, процесс отвода войск происходит на территории оккупированного Крыма.

Но что касается военных лагерей в Воронежской области, по словам Дейнеко, никакого движения там нет, а военные продолжают оставаться на границе с Украиной.

"По состоянию на сейчас никакого отвода войск из лагерей вблизи Воронежа и города Богучар в Воронежской области мы не наблюдаем", - говорит Дейнеко.

Само же скопление такого количества техники и военных пограничник называет элементом гибридной войны.

"На мой взгляд, эти учения были использованы РФ именно для демонстрации силы Украине, оказания давления на военно-политическое руководство нашего государства и, конечно, на наших международных партнеров, которые активно поддерживают Украину на ее пути к миру", - считает глава Госпогранслужбы, добавляя, что очень трудно заглянуть в голову главе РФ, который, быть может, и сам до конца не понимает истинную цель происходящего.

Напомним, президенту РФ Владимиру Путину нужен еще один украинский город в Донецкой области.