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"Приоритетная цель": Саакашвили рассказал, какой город Украины хочет захватить Путин

"Приоритетная цель": Саакашвили рассказал, какой город Украины хочет захватить Путин
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф

Президенту РФ Владимиру Путину нужен Мариуполь Донецкой области. Об этом в новом интервью "Немецкой волне" заявил экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, Мариуполь - последний большой город Донбасса под контролем Украины, который развивается куда быстрее Донецка. 

"Путин же не может допустить такую "историю успеха", особенно на территории Донбасса. Поэтому для него Мариуполь – приоритетная цель. Мариуполь сегодня интересует Путина гораздо сильнее, чем любого чиновника в Киеве. Поэтому ни в коем случае нельзя бросать на произвол судьбы этот важнейший стратегический город Украины", – считает Саакашвили. 

По его словам, Мариуполь для Путина куда важнее Херсона с питьевой водой для Крыма. Дескать, президент РФ хотел бы держать под контролем весь Донбасс, чем он похвастать не может. 

Саакашвили говорит, что Россия не станет идти войной на Украину. Впрочем, военные провокации - в Мариуполе, в частности, - вполне возможны. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр финансов Сергей Марченко и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины  Михаил Саакашвили обменялись оскорблениями. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Владимир Путин, Мариуполь, Михаил Саакашвили.
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