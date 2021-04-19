"Приезжий гастарбайтер", "Проворовавшаяся козявка": Саакашвили и глава Минфина Марченко устроили публичные разборки

Министр финансов Сергей Марченко и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обменялись оскорблениями.

Свое мнение о Саакашвили Марченко озвучил в интервью LB.ua.

Говоря о главной проблеме борьбы с коррупцией, он привел пример Саакашвили, который ранее назвал его коррупционером.

"Но никто же не разбирается – все запомнили, что Саакашвили сказал, что Марченко якобы коррупционер", - сказал министр.

После чего Марченко назвал того "шулером с большой дороги" и "приезжим гастарбайтером" а затем добавил, что Саакашвили не смог реализовать свои идеи в Украине и решил "обвинить в своих проблемах кого-то другого".

"Ты фейк, ты фейковая история, тебя подпитывают просто информационно, потому, что почему-то считается, что тебя должны носить на руках", - добавил Марченко.

Сам Саакашвили с ответом не промедлил и назвал главу Минфина "проворовавшейся козявкой" и "ничтожеством".

Как сообщалось ранее, Марченко озвучил прогноз о том, когда Украина получит новый транш от МВФ.