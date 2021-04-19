Осталось решить пару ключевых вопросов: в Минфине рассказали, когда Украина получит транш от МВФ

Украина уже в сентябре может получить очередной транш от Мирового валютного фонда (МВФ), несмотря на то, что ранее миссия закончила свой визит в Киеве без Staff Level Agreement.

Такой прогноз в интервью LB.ua озвучил министр финансов Сергей Марченко.

Это хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом, - сказал он.

По его словам, на данный момент получение транша затягивается из-за ряда вопросов.

"В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", - рассказал он, отметив, что высший совет правосудия, антикоррупционные реформы – "это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность".

Как сообщал "Телеграф", ранее МВФ выделил около 50 млрд долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода для борьбы с коронавирусом.