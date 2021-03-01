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Ситуация напряженная: эксперт очертил перспективы Украины без кредита от МВФ

Ситуация напряженная: эксперт очертил перспективы Украины без кредита от МВФ
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф

Украина сможет пройти текущий год без очередного транша Международного валютного фонта (МВФ) без катастрофических последствий, однако ситуация в экономике будет напряженная.

Об этом заявил бывший заместитель главы правления Нацбанка Украины, финансист, экономист Александр Савченко в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН" в понедельник, 1 марта.

"Даже если Украина не получит кредит от МВФ, этот год сможет пройти. С небольшими проблемами для курса в четвертом квартале и с сокращением некоторых затратных статей, как правило, инвестиционных. Меньше будем строить, ремонтировать, покупать. Но катастрофических сценариев нет", - сказал экономист.

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Вместе с тем, он предположил, что МВФ может предложить перейти к новой программе, поскольку Украина больше года не работает над получением траншей по уже имеющейся программе.

"Тогда новая программа будет готова только на конец 2021 года. Ситуация не катастрофическая, но напряженная для нас. Потому что по своим кредитным линиям на нас будут косо смотреть Европейский Союз, Мировой банк и другие кредиторы", – подчеркнул Савченко.

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При этом он убежден, что желание продолжать сотрудничество с Украиной у Фонда имеется.

"МВФ с удовольствием дал бы нам деньги. Потому что есть на то политическая воля у главного акционера – США", - сказал Савченко.

Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил 13 февраля о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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МВФ, Экономика, Прогноз, Программа, Александр Савченко.
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