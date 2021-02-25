В МВФ назвали ключевые вопросы для продолжения работы с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ), недавно завершивший визит в Украину без Staff Level Agreement, назвал круг главных вопросов, которые позволят продлить дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Их во время брифинга в четверг, 25 февраля, очертил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) в Вашингтоне.

Так, среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

При этом представитель Фонда не назвал каких-то сроков, зато назвал "болевые точки" сотрудничества с партнерами в Украине. В частности, среди них остается под вопросом принятие закона о Высшем совете правосудия и возможное вмешательство в работу НАБУ и САП.

Помимо этого, для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита "ковидного" фонда.