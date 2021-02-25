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В МВФ назвали ключевые вопросы для продолжения работы с Украиной

В МВФ назвали ключевые вопросы для продолжения работы с Украиной
Обновлено 22:05 Сегодня Телеграф

Международный валютный фонд (МВФ), недавно завершивший визит в Украину без Staff Level Agreement, назвал круг главных вопросов, которые позволят продлить дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Их во время брифинга в четверг, 25 февраля, очертил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice) в Вашингтоне.

Так, среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

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При этом представитель Фонда не назвал каких-то сроков, зато назвал "болевые точки" сотрудничества с партнерами в Украине. В частности, среди них остается под вопросом принятие закона о Высшем совете правосудия и возможное вмешательство в работу НАБУ и САП.

Помимо этого, для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита "ковидного" фонда.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Украина, МВФ, САП, НАБУ, Законы, Закон о Высшем совете правосудия.
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