В Германии считают, что Украина может жить без денег МВФ

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14:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Немецкие эксперты считают возможным для Украины отказаться от траншей МВФ после 2023 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Немецкой консультативной группы в Украине Роберт Кирхнер.

"Думаю, это возможно", - заявил Кирхнер в ответ на вопрос, разделяет ли он оптимизм министра финансов Украины Оксаны Маркаровой относительно шансов отказаться от траншей МВФ после 2023 года.

Кирхнер обратил внимание на то, что за последние годы программы МВФ в Украине становились все меньшими по объемам. По его мнению, это объясняется тем, что сейчас уже нет таких "провалов", как еще 5 лет назад. Когда МВФ пришел в Украину, в стране была очень нестабильная макроэкономическая ситуация, но постепенно эта ситуация улучшилась, отметил эксперт.

Однако в данный момент Украина все еще нуждается в помощи. "Я думаю, что все еще нужна программа на примерно 3 года, но потом Украина сможет стоять на собственных ногах, и это также является идеей программы МВФ", - сказал Кирхнер. Он считает, что есть основания для оптимизма, если нынешний "реформаторский драйв" будет продолжен.

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Относительно шансов подписания соглашения для новой программы МВФ, то эксперт оценивает их как "хорошие". В то же время он указывает и на риски.

"Требует прояснения ситуация вокруг "Приватбанка". Это на самом деле, является главным вопросом. Есть и другие риски, но они не такие значительные, как этот", - отметил Кирхнер.

По его словам, это очень важно с точки зрения установления верховенства закона, для комбинации реформ банковского сектора, которые являются одним из успешных факторов развития страны за последние пару лет, но также для налогоплательщиков, которые отдали немало денег за национализацию этого банка.

Кирхнер также отметил тот положительный, по его оценке, факт, что Верховная Рада приняла "очень здравомыслящий бюджет", который корректируется с требованиями МВФ.

Как сообщалось, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что видит своим амбициозным планом закончить программу с МВФ в 2023 году и начать обеспечивать себя самим. Пока же правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве, относительно новой кредитной программы в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанной на три года.

В Нацбанке считают, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долл. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долл.

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МВФ, Оксана Маркарова, Немецкая консультативная группа в Украине, Роберт Кирхнер.
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