Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее

Новости Бизнеса:Миссия МВФ завершает визит в Украину без Staff Level Agreement, однако отмечает значительный прогресс в подготовке программы.

Миссия МВФ достигла конструктивного диалога с украинской властью, но завершила визит в Украину без Staff Level Agreement.

Об этом заявил Рон ван Роден по итогам миссии.

Он отметил, что для полного заключения договора по новой программе сторонам стоит продолжить дискуссию, желательно в ближайшее время.

"Мы достигли заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могут лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ… Дискуссии будут продолжаться", - подчеркнул Роден.

Как известно, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 14 по 22 ноября.