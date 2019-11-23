Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее

Миссия МВФ достигла конструктивного диалога с украинской властью, но завершила визит в Украину без Staff Level Agreement.
Об этом заявил Рон ван Роден по итогам миссии.
Он отметил, что для полного заключения договора по новой программе сторонам стоит продолжить дискуссию, желательно в ближайшее время.
"Мы достигли заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могут лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ… Дискуссии будут продолжаться", - подчеркнул Роден.
Как известно, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 14 по 22 ноября.